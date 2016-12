28-12-1856: Pencetus Liga Bangsa-Bangsa Lahir

VIVA.co.id – Hari ini 160 tahun silam. Thomas Woodrow Wilson yang merupakan Presiden ke-28 Amerika Serikat (1913-1921) lahir di Staunton, Virginia. Ia lulusan College of New Jersey (sekarang Princeton University) dari University of Virginia’s Law School.

Mengutip situs History, usai meraih gelar doktor dari Johns Hopkins University, Wilson lantas mengajar ilmu politik. Pada awal kariernya, Wilson mengajar di Bryn Mawr College, Pennsylvania.

Selanjutnya, ia mengajar di Wesleyan College, Connecticut sebelum menerima posisi di Princeton, di mana ia mengabdikan dirinya selama 12 tahun, sebelum menjabat presiden (rektor) perguruan tinggi itu.

Karier politik Wilson dimulai ketika ia terpilih menjadi gubernur New Jersey pada 1910. Dua tahun kemudian, Wilson dinominasikan sebagai presiden AS oleh Partai Demokrat, dan menang.

Kampanyenya, yang dikenal sebagai New Freedom, menekankan hak-hak individu dan negara. Undang-undang penting yang disahkan selama pemerintahan Wilson antara lain Federal Reserve Act, sukses menyediakan uang elastis bagi AS dan peraturan antimonopoli sebagai cikal pendirian Federal Trade Commission.

Di saat Wilson menjadi Presiden AS, Eropa dilanda Perang Dunia I (1914-1918). Ia pun mengusulkan mengakhiri perang dan mengeluarkan Piece Without Victory, yang kemudian dituangkan dalam Wilson’s Fourteen Point (14 Pasal Wilson) pada 10 Januari 1918.

Salah satu pasalnya adalah pembentukan Liga Bangsa-Bangsa (League of Nations). Atas dasar itulah maka lahir LBB yang berpusat di Jenewa, Swiss. Di tengah puncak karier politiknya, pada 1919, Wilson menderita stroke yang membuatnya lumpuh sebagian.

Dua tahun kemudian, ia pensiun menjadi presiden dan tinggal Washington. Pada 1924, Woodrow Wilson wafat di Washington, DC pada usia ke-68 tahun dan dimakamkan di Katedral Nasional Washington.