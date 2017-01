Sedikit Penonton di Konser Inaugurasi, Netizen Cibir Trump

VIVA.co.id – Donald Trump menggelar konser malam inagurasinya, Kamis, 19 Januari 2017. Namun nampaknya, konser ini hanya mampu menarik jumlah massa yang kecil. Bahkan sangat kecil dibandingkan dengan malam inagurasi Barack Obama pada tahun 2009 lalu.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh MSNBC, pemerintahan Trump hanya mampu mengumpulkan 10.000 orang saja. Sebaliknya pada delapan tahun lalu, pemerintahan Obama berhasil menarik kerumunan massa yang jumlahnya diperkirakan mencapai 400.000 orang.

Diberitakan oleh The Independent, Jumat, 20 Januari 2017, sedikitnya warga Amerika yang hadir menyaksikan peristiwa bersejarah tersebut sudah dapat diprediksi sebelumnya, mengingat line-up acara hanya diisi oleh sedikit artis-artis ternama, seperti 3 Doors Down, Guys Piano, dan Toby Keith. Jumlah deretan artis papan atas yang mengisi malam inagurasi Trump sangat berbanding terbalik dari era Presiden Obama. Pelantikan Obama pada tahun 2009 dipenuhi oleh artis papan atas seperti Beyonce, Bruce Springsteen, U2, James Taylor, John Legend, Shakira, Stevie Wonder, Mary J Blige, Jon Bon Jovi, Garth Brooks dan Sheryl Crow. Artis-artis tersebut bahkan rela untuk tidak dibayar mahal demi tampil di National Mall.

Meski demikian, Trump mengklaim konser itu menjadi konser yang belum pernah ada sebelumnya. "Konser yang dimulai malam ini akan menjadi konser yang agak kecil, dan kemudian kami memiliki ide untuk menggelarnya di depan Lincoln Memorial. Saya tidak tahu apakah hal itu pernah dilakukan sebelumnya," katanya di hadapan para penonton..

"Tapi apabila ide seperti itu sudah pernah direalisasikan, pasti masih sangat jarang. Dan warga berbondong-bondong datang dalam jumlah beribu-ribu, dan di sini lah kita malam ini, semua kembali. Semuanya kembali," lanjutnya.

Sementara itu, para netizen juga mencibir jumlah penonton yang hadir dalam malam inagurasi Trump. Seperti misal, akun Twitter dengan nama @106th mengunggah statusnya, "LOL. Konser inagurasi Obama pada tahun 2009 (dua foto pertama) vs konser inagurasi Trump malam ini. TRAGIS." tulisnya sembari mengunggah dua buah foto inagurasi Obama dan Trump untuk membandingkan jumlah penontonnya.

Senada dengan @106th, akun @MattBinder juga melemparkan kritik pedasnya terhadap konser inagurasi Trump. Ia menuliskan, "10.000 orang menghadiri acara gratis dari malam inagurasi Trump, 80.000 orang lebih memilih untuk membeli tiket Wrestle Mania agar dapat menonton Trump menghabisi Vince McMahon."