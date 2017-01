18 Menit Berpidato, Ini Pesan Trump

VIVA.co.id – Donald John Trump berpidato selama 18 menit usai diambil sumpah oleh Hakim Agung John Roberts sebagai Presiden Amerika Serikat ke-45, di Gedung Capitol, Washington DC.

Mengutip Kabar Khusus tvOne Detik-detik Jelang Pelantikan Trump, Sabtu dini hari, 21 Januari 2017, Trump mengatakan bahwa negaranya siap menghadapi tantangan-tantangan ke depan.

Menurut Trump, untuk menjadikan AS kuat kembali dibutuhkan dukungan seluruh rakyat AS. "Hari ini tidak hanya transisi pemerintah tetapi mengembalikan pemerintahan ke rakyat. Ini momen penting bagi Anda semua, karena akan menjadi sejarah yang harus diingat. Ini adalah Amerika negara Anda," kata Trump, dalam pidato pertamanya sebagai Presiden AS.

Ia menekankan bahwa kemiskinan dan pengangguran harus dihentikan sekarang juga, karena hal itu menjadi 'pengganggu' bagi AS. "Satu hati, satu rumah dan satu keberhasilan," ungkapnya.