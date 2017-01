Kebijakan Luar Negeri Pertama Trump: Lenyapkan ISIS

VIVA.co.id – Tidak lama setelah Donald Trump resmi menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat ke-45, Gedung Putih merilis beberapa pernyataan. Salah satunya berisi mengenai kebijakan luar negeri pertama AS di bawah kepemimpinan Trump.

Dikutip dari Reuters, Sabtu 21 Januari 2017, yang pertama kali Trump lakukan adalah memberantas kelompok Islam radikal yang mengancam AS. Salah satu kelompok yang dimaksud adalah Islamic State of Iraq and Syria, atau yang lebih dikenal dengan singkatan ISIS.

Dalam pernyataan itu, Trump berjanji untuk menyatukan dunia yang beradab, untuk memerangi semua kelompok radikal yang kerap menebar teror. Pemberantasan ISIS dan kelompok Islam radikal lainnya dari muka bumi akan menjadi prioritas Trump.

Cara yang akan ditempuh ada beberapa, mulai dari mengerahkan pasukan, memotong jalur dana hingga berperang di dunia siber.

Sayangnya, tidak disebutkan apa perbedaan rencana itu dengan yang sudah pernah dijalankan oleh Presiden AS sebelumnya, Barrack Obama.