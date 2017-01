Presiden Trump Janjikan Militer AS Terkuat di Dunia

VIVA.co.id – Presiden AS Donald Trump berjanji akan membuat militer AS menjadi yang terkuat di dunia. Ia akan mengakhiri pembatasan anggaran untuk Departemen Pertahanan AS atau Pentagon.

Saat menyampaikan pidato sambutannya, Trump kembali mengulangi janjinya. Ia mengatakan akan melakukan re-evaluasi dana militer AS yang selama ini terfokus untuk luar negeri, dan membuat dana militer untuk memperkuat Pentagon.

"Selama puluhan tahun, kita memperkaya industri asing dengan mengorbankan industri Amerika. Subsidi untuk tentara di negara lain telah membuat angka yang sangat tipis dan menyedihkan untuk militer kita," katanya, seperti dikutip dari Military Times, 20 Januari 2017.

"Kita sudah membela perbatasan negara lain, dan menolak membela diri sendiri. Kita habiskan triliunan dolar di luar negeri, sementara infrastruktur Amerika akhirnya rusak dan membusuk," ujarnya menambahkan.

"Kita telah membuat negara lain kaya, sementara kekayaan, kekuatan dan keyakinan dari negara ini menghilang di cakrawala. Tapi itu masa lalu. Dan sekarang, kita akan mencari masa depan," ujar Trump.

Beberapa hari sebelum pelantikan Trump mengatakan NATO sudah usang. Ia juga berulang kali mempertanyakan, apakah Amerika harus terus mengambil peran kepemimpinan dan kepedulian dalam aliansi militer tersebut. Menurutnya, anggota NATO yang lain tak adil karena Amerika harus membayar lebih besar dan lebih banyak.

Trump sering berjanji untuk meningkatkan anggaran pertahanan dan meningkatkan kekuatan militer Amerika. Ia mengatakan akan menambah ribuan pasukan, kapal, dan pesawat untuk memperkuat Pentagon.

Kini Trump resmi menjadi Presiden AS. Publik Amerika menunggunya memenuhi semua janji masa kampanye. (ren)