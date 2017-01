Cuitan Trump untuk Fox News dan CNN

VIVA.co.id – Presiden Amerika Serikat Donald John Trump, dalam akun Twitter-nya, mengucapkan selamat kepada Fox News atas rekor penontonnya dan menghujat CNN karena dituding menyebarkan berita bohong (hoax).

"Selamat kepada @FoxNews untuk menjadi nomor satu di peringkat peresmian selama pelantikan Presiden AS. Mereka jauh lebih tinggi dari penyebar berita palsu @CNN! Publik Amerika memang cerdas," kata Trump, melalui cuitannya di Twitter, seperti dikutip situs Thehill, Rabu, 25 Januari 2017.

Siaran televisi kabel Fox News, pads Jumat, 20 Januari 2017, merebut antusiasme penonton AS sebanyak 2,19 juta dari 8,77 juta pemirsa. Mereka hanya 'dikalahkan' oleh NBC, yang menarik 5,9 juta penonton.

Sementara untuk CNN, Trump seperti muak dan berulang kali memarahinya selama kampanye presiden hingga menjelang pelantikan sang taipan properti.

Pada konferensi pers satu hari sebelum pelantikannya, Trump menolak untuk menjawab pertanyaan dari wartawan CNN, Jim Acosta.

"Bukan Anda. Organisasi (media) Anda mengerikan. Saya tidak akan memberikan jawaban kepada Anda. Berita Anda palsu," ungkap Trump.

Congratulations to @FoxNews for being number one in inauguration ratings. They were many times higher than FAKE NEWS @CNN - public is smart!