Dubes AS Akui Pentingnya Kerja Sama Strategis dengan RI

VIVA.co.id – Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Joseph R. Donovan Jr., menegaskan pentingnya kerja sama dengan Indonesia di berbagai bidang. Ia juga menghargai kerja sama strategis yang selama ini telah terjalin antarkedua negara dari tahun ke tahun.

"Kami sangat optimistis hubungan ini akan terus berkembang dalam minggu, bulan dan tahun-tahun mendatang. Kami akan memperkuat dan memperluas hubungan strategis dengan Indonesia," kata Donovan, usai melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri, Retno LP Marsudi, di Gedung Kemlu, Jakarta, Rabu, 25 Januari 2017.

Secara khusus, Donovan juga mengucapkan terima kasih kepada Retno atas peran Indonesia di kawasan terkait hubungan bilateral dengan AS dan dunia. Menurutnya, Indonesia adalah pemimpin ASEAN dan menjadi pemain kunci di kawasan.

Joseph R Donovan Jr., resmi menggantikan Robert Orris Blake Jr., sebagai duta besar pada 4 November 2016. Ia merupakan pejabat diplomat karir di Dinas Luar Negeri AS, atau setingkat Class of Minister-Counselor.

Sebelum menjadi duta besar, Donovan menduduki Direktur Utama Bagian Washington di American Institute di Taipei, Taiwan. Pernah bekerja sebagai Penasihat Kebijakan Luar Negeri untuk Kepala Staf Gabungan di Departemen Pertahanan AS / Pentagon (2012-2014).

Selanjutnya, Guru Besar Madya (Associate Professor) di National Defense University di Washington, Dc (2011-2012), Kepala Deputi Asisten Menteri Luar Negeri untuk Kawasan Asia Timur dan Pasifik, Departemen Luar Negeri AS (2009-2011).

Ia juga pernah menjabat sebagai Konsul Jenderal AS di Hong Kong (2008-2009) serta Wakil Duta Besar di Kedutaan Besar AS di Tokyo, Jepang (2005-2008). Donovan memperoleh gelar sarjana (Bachelor of Science in Foreign Service) dari School of Foreign Service, Georgetown University dan Master of Arts dari US Naval Postgraduate School.