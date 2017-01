DUNIA

Trump Perketat Imigrasi, WNI di AS Jangan Didiskriminasi

KJRI New York minta AS tetap hormati prinsip hukum dan kebebasan warga

Oleh : Renne R.A Kawilarang

Pertemuan pejabat AS, KJRI New York dan warga Indonesia di Kota Philadelphia, 28 Januari 2017. (KJRI New York)