Cuitan PM Kanada soal Penembakan di Masjid Quebec

VIVA.co.id – Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, telah mengeluarkan respon soal insiden penembakan pada Minggu malam, 29 Januari di sebuah masjid di kota Quebec.

"Kanada berduka untuk mereka yang tewas dalam serangan pengecut," kata Trudeau, melalui akun Twitter-nya, seperti dikutip situs Dailyhive, Senin, 30 Januari 2017.

Sementara itu, Wali Kota Quebec, Philippe Couillard, juga menggemakan seruan penolakan kekerasan atas nama agama.

"Warga Quebec menolak kekerasan ala barbar ini," ungkap Couillard.

Tonight, Canadians grieve for those killed in a cowardly attack on a mosque in Quebec City. My thoughts are with victims & their families.