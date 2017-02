Australia Buka Lowongan Beasiswa Pascasarjana

VIVA.co.id – Australia membuka program beasiswa pascasarjana di salah satu universitas yang memiliki kualitas dunia untuk tahun ajaran 2018.

Negeri Kangguru ini memberikan kesempatan kepada warga Indonesia untuk meraih beasiswa Australia Awards. Duta Besar Australia untuk Indonesia, Paul Grigson, mengatakan, para calon dipilih berdasarkan prestasi akademik, kualitas kepemimpinan, kemampuan bahasa Inggris, dan potensi lainnya.

Tujuannya, untuk memberikan mereka kontribusi terhadap pembangunan di Indonesia di berbagai sektor termasuk pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan pemerintahan.



"Penerima beasiswa tidak hanya memperoleh gelar master atau doktor yang diakui secara internasional, tetapi juga mendapatkan pengalaman terbaik yang dapat ditawarkan oleh Australia," kata Dubes Grigson, melalui keterangan persnya, Rabu, 1 Februari 2017.



Menurutnya, Australia adalah tujuan belajar favorit di luar negeri untuk Indonesia, dengan seperempat dari semua siswa yang memilih untuk belajar di luar negeri telah mendaftar di universitas terbaik di sana.

Berdasarkan peringkat universitas internasional dari Times Higher Education, lima lembaga Australia masuk dalam peringkat top-25 universitas internasional - berdasarkan proporsi staf internasional dan mahasiswa dan kekuatan kolaborasi penelitian lintas-batas dan internasional reputasi.



"Lima lembaga ini adalah Australian National University, University of NSW, University of Melbourne, Monash University dan University of Sydney," ungkap Dubes Grigson.

Dalam 15 tahun terakhir, lebih dari lima ribu orang Indonesia telah dianugerahi beasiswa Australia Awards. "Aplikasi untuk beasiswa Australia Awards dibuka dari tanggal 1 Februari hingga 30 April 2017," tuturnya.