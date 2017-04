Korut Tembakkan Rudal, AS Hanya Komentar Singkat

VIVA.co.id – Menjelang pertemuan Presiden Amerika Serikat, Donald John Trump, dan Presiden China, Xi Jinping, pekan ini, Korea Utara kembali berulah.

Mengutip situs Channel News Asia, Rabu, 5 April 2017, Pyongyang menembakkan rudal balistiknya 60 kilometer ke arah Laut Jepang.

"Hari ini pukul 06.42 waktu setempat (05.42 waktu Singapura), Korea Utara menembakkan sebuah rudal balistik dari daerah Sinpo ke Laut Jepang," bunyi keterangan resmi Kementerian Pertahanan Korea Selatan.

Rudal balistik yang ditembakkan jenis KN-15 jarak menengah. Peluncuran ini semakin memicu kekhawatiran internasional tentang program senjata pemusnah massal.

Sejak tahun lalu, Pyongyang diketahui telah lima kali melakukan uji coba senjata nuklir. Selain itu, Korea Utara juga mengembangkan rudal jarak jauh yang mampu menghantam daratan AS dengan hulu ledak nuklir.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS, Rex Tillerson, hanya berkomentar singkat soal ulah Korea Utara ini. "Kami (Amerika Serikat) sudah berbicara cukup banyak tentang mereka (Korea Utara). Kami tidak punya komentar lebih lanjut," katanya.

Komandan Pusat Pasifik AS di Okinawa, Jepang, menyebut bahwa rudal KN-15 tidak menimbulkan ancaman bagi negaranya.

"Komando Pasifik AS berkomitmen penuh untuk bekerja sama dengan sekutu kami, Korea Selatan dan Jepang, untuk menjaga keamanan," bunyi pernyataan dari Komando Militer AS Wilayah Indo-Asia Pasifik. (one)