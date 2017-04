Dana Bantuan Rp80 Triliun Siap Dikucurkan untuk Suriah

VIVA.co.id – Donor internasional menjanjikan bantuan dana sebesar US$6 miliar (sekitar Rp80 triliun) untuk Suriah pada Konferensi Uni Eropa-Perserikatan Bangsa-Bangsa di Brussels, Belgia, pada Rabu kemarin, 5 April 2017.

“Delegasi yang hadir di sini, telah membuat janji untuk kolektif dana yang mencapai US$6 miliar pada tahun ini saja,” kata Komisioner Uni Eropa untuk Bantuan Kemanusiaan, Christos Stylianides, seperti dikutip situs Anadolu Agency, Kamis 6 April 2017.

"Dalam konferensi ini, kami mengirimkan pesan yang kuat. Kita tidak membiarkan rakyat Suriah jatuh," ungkapnya.

Konferensi yang digelar dua hari untuk Suriah ini, diketuai bersama oleh Uni Eropa, PBB, Jerman, Kuwait, Norwegia, Qatar, dan Inggris.

Konferensi yang bertemakan "Supporting the Future of Syria and the Region”, ini dihadiri lebih dari 70 perwakilan negara dan lembaga internasional.

Pertemuan ini sebagai kelanjutan dari Konferensi London, Inggris, untuk mendukung Suriah yang diselenggarakan pada Februari 2016. Berdasarkan data WHO, 70 orang tewas dalam serangan itu dan melukai ratusan orang lainnya.

Mayoritas korban adalah wanita dan anak-anak. Sementara itu, Menteri Kesehatan Oposisi Suriah, Firas Jundi mengatakan, lebih dari 100 warga sipil telah tewas dan 500 lainnya, mayoritas anak-anak, terluka akibat serangan gas klorin yang ditembakkan oleh pesawat-pesawat tempur Suriah di kota Khan Shaykun, Provinsi Idlib. (asp)