Mantan Perdana Menteri Australia Jualan Bir

VIVA.co.id – Mantan Perdana Menteri Australia, Bob Hawke (87), meluncurkan perusahaan bir bernama Hawke Brewing Co., dengan produk perdananya Bir Lager, pada Kamis, 6 April 2017.

Ia baru menjual produknya terbatas, hanya di The Jam Hotel di Surry Hills, Sydney, dan The Australian Heritage Hotel di The Rocks, Newcastle, New South Wales.

Bir Lager segera hadir di seluruh penjuru Australia dalam waktu dekat. Namun, bir yang dibungkus dalam kemasan kaleng itu akan beredar di seluruh Sydney pada 25 April mendatang, tepat pada saat peringatan Hari ANZAC.

Mengutip situs Reuters, Jumat, 7 April 2017, bir ini dibuat untuk menambah koleksi minuman beralkohol tersebut bagi ultra-Aussie. Sebab, bir ini diproduksi di Port Melbourne dan dibuat 100 persen dengan bahan asli dari Australia.

Hawke, yang menjabat sebagai Perdana Menteri Australia periode 1983-1991 ini, sebelumnya memecahkan rekor dunia untuk menenggak bir dalam waktu paling cepat di Universitas Oxford pada 1950-an.

Meski demikian, Hawke Brewing tidak melulu soal produk bir. Dalam kemitraannya dengan Landcare Australia, sebagian dari keuntungan perusahaan akan disumbangkan untuk pencinta alam.

Uang itu akan digunakan untuk membantu inisiatif pedesaan di seluruh negeri. Hawke juga mengaku tidak akan menerima keuntungan finansial dari perusahaan barunya ini.

Namun justru sebaliknya, ia akan menyumbangkan sebagian dari keuntungan pembuatan bir ke Landcare secara langsung. Perdana Menteri Australia ke-23 ini pernah menyambangi Indonesia pada 3 Juni 1983 silam.

Kala itu, Hawke baru saja dilantik sebagai orang nomor satu negeri Kanguru. Presiden Soeharto menyambut kedatangannya di Pangkalan Angkatan Udara Halim Perdanakusuma. (ase)