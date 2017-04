Borosnya Biaya Hidup Presiden AS Donald Trump

VIVA.co.id – Presiden Amerika Serikat Donald Trump akhir pekan lalu melakukan pertemuan perdananya dengan Presiden China Xi Jinping di resor mewah dekat pantai di Florida. Rupanya, biaya yang dihabiskan Trump untuk perjalanannya tersebut terbilang sangat besar.

Dilansir Independent, Senin, 10 April 2017, pertemuan Trump di Florida tersebut menghabiskan uang negara sebesar US$24 juta atau setara Rp319 miliar.

Angka ini terbilang fantastis jika dibandingkan dengan mantan Presiden Barack Obama, yang membutuhkan waktu dua tahun masa kepresidenan, untuk menghabiskan uang sebanyak itu.

Sejak menjabat sebagai Presiden sekitar sepuluh minggu yang lalu, Trump telah menghabiskan tujuh kali akhir pekan di Resor Mar-a-Lago, Florida. Diperkirakan bahwa setiap perjalanan tersebut menelan biaya setidaknya US$3 juta, yang meliputi pengamanan ekstensif presiden.

Dibandingkan dengan Obama, jika ditotal, jumlah tagihan perjalanan Obama selama delapan tahun kepresidenannya hanya sebesar US$97 juta, atau rata-rata menghabiskan Rp161 miliar per tahun. Mirisnya, angka sebesar itu hanya dihabiskan Trump selama tiga hari, untuk bermain golf.

Biaya perjalanan dan keamanan bagi seluruh keluarga Trump juga sangat tinggi. Apalagi saat ini First Lady Melania Trump dan putra bungsunya Baron masih berada di New York sampai September nanti. Kepolisian New York mengakui bahwa biaya untuk melindungi istri dan anak Trump adalah sebesar US$146 ribu atau setara Rp2 miliar, per hari.

Kritikus menilai, jika Presiden Trump bisa memotong biaya perjalanannya yang menggunakan pajak negara itu. Ia bisa mendanai program-program jaminan sosial dan seni, yang digaungkannya selama masa kampanye beberapa bulan lalu. (ase)