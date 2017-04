Ada Tambahan Kru, Penumpang Diseret Turun dari Pesawat

VIVA.co.id – Chief Executive Officer United Airlines, Oscar Munoz, menyatakan permintaan maaf atas insiden pengusiran seorang penumpang pada Minggu 9 April lalu, dengan alasan salah satu kru ingin ikut padahal sudah tidak ada kapasitas.

"Ini sangat menjengkelkan untuk kita semua, saya minta maaf. Saya juga ingin berbicara langsung dengan korban untuk menanyakan kronologisnya lebih rinci," kata Munoz, dalam akun Twitter @United, seperti dikutip Channel News Asia, Selasa, 11 April 2017.

Insiden terjadi hari Minggu dalam penerbangan United Express dari Chicago menuju Louisville, Kentucky. Maskapai United Express adalah satu dari delapan maskapai regional yang bermitra dengan United Airlines.

Berdasarkan cerita dari kru maskapai, pihaknya telah meminta seluruh penumpang untuk menjadi relawan dengan memberikan kursi mereka pada kru pesawat. Namun, tidak ada yang bersedia.

Lalu, dipanggil lah aparat dari Departemen Kepolisian Chicago untuk membawa seorang penumpang keturunan Asia berusia 69 tahun yang berprofesi sebagai dokter untuk keluar dari pesawat. Akan tetapi, sang dokter yang identitasnya belum diungkap ini menolaknya.

Penolakan sang dokter ini karena ia ingin memeriksa pasien yang sudah menunggunya di Louisville pada pagi hari. Hashtag #BoycottUnited sontak menjadi topik utama di Twitter.

@united "re-accommodation" ?? @united please tell us what you meant by your earlier statement "Refused to Volunteer" #BoycottUnited pic.twitter.com/D6CrTgrXjU