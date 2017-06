26-06-1963: Pidato Berapi-api JF Kennedy di Tembok Berlin

VIVA.co.id – Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy pada tahun 1963, berpidato di Tembok Berlin, Jerman tepat pada hari ini. Dalam pidatonya, Kennedy merespons terbelahnya antara Demokratik dan Komunis di Jerman pada saat itu, dengan memberi judul pidatonya "Ich bin ein Berliner”, atau “I am also a citizen of Berlin.”

Pada saat itu, Kennedy mengingatkan bahwa Jerman Barat tidak akan sendiri dan merupakan bagian terpenting Jerman yang tak bisa diabaikan. Diketahui pada saat itu, masih terjadi permusuhan sengit antara Jerman Timur dan Jerman Barat.

Seperti dikutip dari laman History, Senin 26 Juni 2017, pada awal Perang Dingin, Jerman Barat yang menolak Uni Soviet, mengalami blokade dan penyetopan suplai makanan dan bahan bakar oleh negara komunis itu.

Namun, kemudian tentara Amerika dan sekutunya mendukung Jerman Barat, dengan mengirimkan makanan, bahan bakar, dan kebutuhan sekolah melalui jalur udara yang disebut dengan "Berlin Airlift".

Sementara itu, sebagian kalangan menyebut operasi mendukung Jerman Barat tersebut sebagai Operation Vittles.

Pidato Kennedy di Tembok Berlin tak hanya memberi pesan politik, namun juga bermakna strategis untuk memastikan penyebaran Komunisme yang menjadi musuh Amerika pada saat itu tidak meluas. Diketahui bahwa sebagian besar Wilayah Eropa bagian timur diinfiltrasi oleh paham Komunisme. (asp)