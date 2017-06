Girangnya Barack Obama dan Keluarga Arung Jeram di Bali

VIVA.co.id – Presiden ke-44 Amerika Serikat, Barack Obama, masih menikmati liburannya bersama keluarga di Indonesia. Obama dan keluarga terlihat menikmati rafting di Sungai Ayung, Bali, Senin, 26 Juni 2017.

Obama, Michelle, dan juga kedua putrinya, Sasha dan Malia, tampak begitu senang saat mendayung di Sungai Ayung, dilansir TIME. Selain mencoba mengarungi arus sungai Bali, Obama tampak akrab dan santai saat berfoto bersama tim rafting lokal.

Sebelumnya, Obama mengunjungi museum di kawasan Gianyar, Bali, yang mana tak jauh dari hotel tempatnya menginap di kawasan Ubud. Ia mengunjungi Agung Rai Museum of Art (ARMA) di kawasan Pengosekan.

Obama mendarat di Bandara Ngurah Rai, Denpasar, Bali, Jumat petang, 23 Juni 2017 sekitar pukul 17.55 WITA.

Di Bali, Obama dikabarkan akan menghabiskan waktu untuk berlibur selama lima hari, yakni hingga 28 Juni 2017. Setelah itu, Obama rencananya akan menyambangi kota Yogyakarta, sebelum akhirnya bertolak ke Jakarta.

Namun, Obama batal mengunjungi Keraton Yogyakarta dan sudah mengirimkan surat pembatalan kunjungan. (ren)

President Barack Obama is living his best life. #Bali #Indonesia pic.twitter.com/uhAGBgsmhz